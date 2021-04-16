Украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» заявил, что общество не до конца понимает, насколько криминальный наш госаппарат.

По его словам, чиновники сами себе выписывают миллионные премии и зарплаты.

«Совершенно безбашенное какое-то сосание из бюджета… Естественно, что такая система будет привлекать к себе самых негативных людей, самый преступный мир, который понимает, что это самые легкие деньги. Не надо ни стараться, ничего, надо просто сесть на это место. Мне кажется, первое, что должно быть сделано – надо этот госаппарат сделать менее привлекательным, чтобы невозможно было получать такие зарплаты», - говорит эксперт.

Себастьянович отметил, что государство оправдывает дыры в бюджете неуплатой налогов ФОПами, а не космическими премиями и зарплатами чиновников.

«И нам это все представляют как какой-то европейский стандарт, что чиновники должны хорошо получать. И вот этот разрыв, когда у нас минимальная пенсия 1769 грн, а средняя зарплата где-то 12 тыс. грн… Их абсолютно не смущает, что основная масса людей живет совершенно на другом уровне. У нас, по-моему, 18 миллионов за чертой бедности живет по европейским стандартам. А они себе могут спокойно выписывать!», - возмутился он.

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