Если Украина – такая богатая страна, то почему она такая бедная? Если у страны есть и промышленность, и сельское хозяйство, и природные ресурсы, и выход к морю, то почему национальная экономика продолжает разваливаться?

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует предприниматель, писатель и общественный деятель, эксперт по вопросам налоговой реформы Павел Себастьянович.

«В Украине есть инфраструктура – устаревшая, но рабочая. Восстановить её можно очень быстро, главное, что она есть. Дороги есть, порты есть, индустриальный потенциал есть. Полезных ископаемых полным-полно», - отмечает гость программы.

По его мнению, инвестиции буквально нависают в воздухе над Украиной, и только ждут, когда у них появится место для приземления.

«Триллион долларов ВВП для Украины – вполне реальный результат. Нужно просто всем нам скоординироваться, и в следующей каденции не дать этим ребятам оставаться у власти. Нужно, чтобы они ушли», - резюмирует Павел Себастьянович.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о том, что каждое украинское ведомство фактически является государством в государстве.

Кроме того, Себастьянович сравнил отношение к крупному и малому бизнесу в Украине и США.