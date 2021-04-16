Если Украина – такая богатая страна, то почему она такая бедная? Если у страны есть и промышленность, и сельское хозяйство, и природные ресурсы, и выход к морю, то почему национальная экономика продолжает разваливаться?
Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует предприниматель, писатель и общественный деятель, эксперт по вопросам налоговой реформы Павел Себастьянович.
«В Украине есть инфраструктура – устаревшая, но рабочая. Восстановить её можно очень быстро, главное, что она есть. Дороги есть, порты есть, индустриальный потенциал есть. Полезных ископаемых полным-полно», - отмечает гость программы.
По его мнению, инвестиции буквально нависают в воздухе над Украиной, и только ждут, когда у них появится место для приземления.
«Триллион долларов ВВП для Украины – вполне реальный результат. Нужно просто всем нам скоординироваться, и в следующей каденции не дать этим ребятам оставаться у власти. Нужно, чтобы они ушли», - резюмирует Павел Себастьянович.
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Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о том, что каждое украинское ведомство фактически является государством в государстве.
Кроме того, Себастьянович сравнил отношение к крупному и малому бизнесу в Украине и США.