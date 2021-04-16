Уровнять уровень зарплат простых украинцев с чиновниками поможет только принятие закона о социальной справедливости.

Об этом заявил Павел Себастьянович, предприниматель, писатель и общественный деятель, в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Предприниматель возмущается из-за такой разницы в зарплатах чиновников и простого гражданства, а потому предлагает решить эту проблему посредством принятия соответствующего закона.

«Если приходит новая власть - нужно принять закон о социальной справедливости», - говорит он. В нем указано, какой может быть и заработная плата, и единоразовая выплата чиновнику: например, две или три средние зарплаты в стране. «5 средних зарплат – это уже все, топовые министры», - считает Себастьянович.

Это важно, объясняет эксперт, поскольку политики сами формируют, какой уровень жизни будет в их стране. Если в Украине средняя зарплата составляет 12 тысяч, то как же чиновник может получать миллион? «Если ты создал условия, где средняя зарплата 12 тыс… Извини, не можешь ты получать в 3-4 раза больше, чем средняя зарплата по стране», - объясняет предприниматель. Следовательно, 50-60 тысяч - это максимум, который власть может себе позволить при таком положении дел в стране. Прежде чем поднимать зарплаты себе, отмечает Себастьянович, политики должны поднять их всей стране.

Напоминаем, Себастьянович заявил, что триллион долларов ВВП для Украины - вполне реальный результат.

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