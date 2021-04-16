Пока что фракция «Слуги народа» в парламенте достаточно сильна – но далеко не настолько сильна, как сразу после формирования.

Своё мнение в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» высказывает политический консультант, руководитель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков.

«В ходе переписывания Конституции 1996 года мы фактически утратили целый её раздел. Как и целый раздел регламента Верховной Рады – а это тоже закон. Там чётко прописывались принципы формирования коалиции, её деятельности, для чего она нужна… А главное – каким именно способом она прекращает свою деятельность. Всё это было прописано, но сейчас этого нет», - отмечает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал принять в Украине закон о лоббировании.

А Михаил Чаплыга считает создание парламентской коалиции неизбежным.

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