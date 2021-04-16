Решение заместителя Главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищук об отмене решения прокурора о закрытии дела «Роттердам+» противоречит закону. Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

По ее словам это второе подобное решение Гришука и оно является прямым превышением полномочий. «Согласно КПК Украины отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлено Генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как мы понимаем в этом списке не как не числится заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук. Соответственно отменой постановления прокурора САП Виталия Пономаренко, первый заместитель САП явно грубо вышел за рамки своих полномочий», отметила юриста.

Она также добавила, что дело было закрыто трижды, прокурором на сторону которого трижды становился ВАКС. «Возобновление дела - это политический шаг, не имеющий ничего общего с процессуальным правом», резюмировала она.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Однако осенью 2020 года по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев оно было повторно закрыто, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не было установлено.

После этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле «Роттердам+» состава преступления.