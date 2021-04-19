Деятельность Наблюдательного совета "Укрзализныци", которая за три года работы так и не представила план реформирования компании, а лишь постоянно меняла ее руководителей, фактически блокирует функционирование всей отрасли. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.



"Чехарда руководителей-менеджеров УЗ, которые за этот период любую реформу, даже стабилизировать ситуацию не могут, поскольку наблюдательный совет снова и снова меняет (руководителей УЗ-ред.) по каким – то причинам. Получается нынешняя ситуация, в которой корпоративное управление железной дороги фактически блокирует и саботирует деятельность отрасли», - сказал Кушнирук.



Он также отметил: работа Наблюдательного совета УЗ дискредитирует не только реформу корпоративного управления, она еще и заблокировала реформу УЗ, которую, наконец, начал назначенный в прошлом году руководителем компании Владимир Жмак. И именно это, по мнению эксперта, стало причиной его увольнения.



"Она (реформа УЗ – ред.) предусматривала, что нужно провести разделение направлений – грузовые и пассажирские перевозки, диспечеризации и управления этим хозяйством, которое является естественным монополистом, связанным с путями. А есть еще ремонтные предприятия. И вокруг чего возник конфликт? То есть когда наконец были вроде бы сделаны правильные шаги, вы начинаете разделять все эти виды деятельности. И тут оказалось, что это кого-то не устраивает, что это кому-то мешает. Поэтому и началась компания по дискредитации и снятию с должности предыдущего руководства, хотя оно сделало то, что должно было быть сделано еще 20 лет назад», - пояснил Кушнирук.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем Укрзализныци и освободить Наблюдательный совет, которая довела компанию до кризисного состояния.



В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты, но лишь продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.