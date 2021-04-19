"Укрзалізниця" оказалась на грани остановки в связи с отсутствием дизельного топлива. Об этом соссылкой на источники в компании пишет "Обозреватель".

Запасов на Приднепровской и Юго-Западной железной дороге осталось на два, максимум на три дня. Причиной является срыв тендеров. По данным системы Prozorro, по 3 из 4 процедур контракты так и не были подписаны с победителем из-за роста цены почти на 15% с 23,7, тыс грн за тонну до 27,2 тыс грн.

По словам источника, вероятным сценарием спасения железной дороги от полной остановки является взятие топлива из Госрезерва, для чего нужно решение Кабинета Министров.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" сталкивалась с такой ситуацией в 2019 году.