Зеленский все-таки отличается от «попередникив». Так заявил Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«Историческая миссия Зеленского была в том, чтобы демонтировать теневое государство. Если он его не демонтирует, то оно демонтирует его. Порошенко его возглавлял и активно пользовался, а Зеленский не понимает, что он делает», - сказал политтехнолог.

Гайдай рассказал, что в команде Зеленского произошел прорыв в виде Алексея Данилова - это человек, который вызывал интерес еще до того, как он стал секретарем СНБО. Он возглавлял и создавал интересный проект «Суспільне око» - это комната управления страной, современные технологии, американский софт.

«Но, видишь ли, если ты лично сам не сформировал свое видение и мировоззрение, если ты не разобрался, как это все устроено и не поставил перед собой цели, а цель номер один – демонтировать, скорее всего твоя политическая судьба в этой стране будет печальна», - подчеркнул политтехнолог.

Гайдай сказал, что сейчас все активно говорят о втором президентском сроке Зеленского. Что кроме него просто нет никого. Порошенко на втором году своего президентства был уверен, что легко справится со всеми конкурентами и никакого подвоха он не ожидал, а он случился.

«Нельзя идти в политику, если ты не сформировал свое мировоззрение, а ты просто хороший человек. Хороший человек - это не профессия», - резюмировал политтехнолог.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гайдая, что Зеленский должен быть хирургом, который вырежет опухоль из государственного организма.

Также ранее, Гайдай назвал три раковых опухоли украинского государства.



