Начинаются переговоры «обиженных» по созданию коалиции против президента даже среди тех, кто еще недавно привел его к власти. Базовый сценарий, который будет - это формирование в парламенте коалиции, где под кого-то создадут большинство и значительный кусок власти у президента выдернут. Об этом рассказал Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе в программе «Романенко Б еседы» на Youtube.

Ведущий задал вопрос Гайдаю, каким он видит базовый сценарий и как может развиваться политическая ситуация в этом году.

«В Украине очень трудно делать прогнозы последние 10 лет, потому что здесь работает принцип: то, что должно произойти, обязательно здесь не происходит. Мое последнее разочарование это то, что в нашей стране по всем сценариям должно было возникнуть на войне военное сословие, а из военного сословия должна была выйти политическая элита. Но у нас этого не произошло», - сказал политтехнолог.

Гайдай рассказал, что никто не знает, какой сценарий может произойти в нашей стране, но все мы хотим позитивного сценария. После президентских выборов 2019 года победа человека не из политической элиты открыла в Украине новые возможности для многих умных и знающих людей, которые раньше не могли себе позволить войти в этот клуб.

«Зеленский досидит весь свой президентский срок, просто чего ему нужно бояться - это не «обиженных», а абсолютной утери доверия, которая, как ни странно, падает у него из-за того, что люди чувствуют, что в отличие от «попередникив» он изначально человек хороший, хороший парень», - рассказал политтехнолог.

Гайдай вспомнил, что Ющенко тоже был хорошим человеком, но его не воспринимают и не любят до сих пор, потому что он не оправдал надежд и не почувствовал запросов того времени. Не почувствовал, что тогда ему надо было демонтировать систему теневого государства, систему несправедливости.

«Зеленский показал, что власть может взять любой человек, если поставить себе такую цель. Если освоить коммуникативное поле диалога с населением», - резюмировал политтехнолог.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гайдая, что Зеленский должен быть хирургом, который вырежет опухоль из государственного организма.