Позиция Антимонопольного комитета может повлечь полную остановку ПАО «Днепропетровский металлургический комбинат» (ПАО «ДМК»), в результате чего более 10 тысяч работников завода потеряют работу, а город окажется на грани социального взрыва. Об этом говорится в открытом письме к председателю АМКУ Ольге Песчанской от Федерации металлургов Украины и профсоюза металлургов и горняков.

Как пояснюєтся в письме, в ноябре 2020 года суд, в рамках дела о признании банкротом ПАО «ДМК», ввел процедуру санации, и сейчас предприятие проходит подготовку к продаже единого имущественного комплекса на открытых торгах. Группа Метинвест проявила заинтересованность в участии в конкурсе, и еще в 2020 году обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить разрешение на концентрацию ПАО «ДМК», что позволит группе принять участие в открытых торгах как одному из участников и, в случае победы, приобрести актив. Однако, по состоянию на 19.04.21 года, компания Metinvest B.V. не получила ответа на свой запрос. Та, соответственно, не получила разрешение на концентрацию.

"Отсутствие какого-либо решения АМК негативно влияет на намерения компании Metinvest B.P. начать подготовку к аукциону, что требует много ресурсов. Такая неопределенность ставит компанию в невыгодное положение по сравнению с потенциальными конкурентами – другими участниками аукциона», - отмечается в письме.

Такая позиция, по убеждению представителей федераций, может привести к отмене торгов и полной остановке ПАО «ДМК». А это грозит невыплатой заработной платы, массовыми увольнениями и, как следствие, социальным взрывом в регионе.

"ПАО" ДМК " - градообразующее предприятие, на котором работает почти 10 тысяч человек. Все они в ближайшее время могут потерять работу и остаться без средств к существованию для себя и своих семей. Кроме того, каждое рабочее место в ГМК создает еще 3-4 рабочих места для малого и среднего бизнеса в регионе присутствия. Поэтому есть риски, что указанная проблема может перерасти в настоящую социальную катастрофу для города Каменское», - предупреждают представители федераций.

В письме напоминают: доля ПАО " ДМК " в наполнении городского бюджета достигает 40%, также оно входит в сотню предприятий-лидеров по уплате налогов в государственный бюджет и является надежным источником поступлений валютной выручки в Украину. Средняя заработная плата на ПАО " ДМК " составляет около 15 тыс грн в месяц и выросла за последний год в рекордные для отрасли 1,5 раза. Фонд оплаты труда в 20 году составил 1,75 млрд грн, с работников был удержан 314 млн грн налога с доходов физлиц и 26 млн военного сбора.

В свою очередь группа Метинвест уже много лет является безусловным лидером отрасли по объемам производства, уплаты налогов, инвестиций в развитие производства и защиты окружающей среды. Средняя зарплата на предприятиях компании превысила 20 тыс гривен и продолжает расти. Высококвалифицированные работники рабочих профессий на предприятиях Метинвеста ежемесячно получают 40-60 тыс грн зарплаты, подчеркивают в письме.

"Искусственное исключение национального стратегического инвестора Metinvest B.V. из перечня потенциальных участников аукциона по продаже ПАО " ДМК " приведет лишь к неопределенности дальнейшей судьбы градообразующего предприятия и недополучению государством значительных средств от его продажи. Поэтому мы просим АМКУ как можно быстрее принять решение по делу о концентрации и устранить неравные условия для подготовки для участия в соответствующем аукционе компании Metinvest B.V.», - резюмируют представители Федераций.