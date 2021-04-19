В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политолог и анархист Михаил Чаплыга высказал свое мнение относительно имперских амбиций Великобритании в современном мире.

Чаплыга рассказывает, что нестабильной ситуацией в Соединенных Штатах попутно решила воспользоваться Великобритания, чтобы ее влияние на международной арене выросло. Тем не менее, результаты этих попыток нельзя назвать успешными.

«Ее выход из Евросоюза закончился тем, что все финансовые площадки перебрались в Германию», - объясняет политолог. Итак, затея британских властей принесла пользу только Германии. Чаплыга даже иронизирует по этому поводу: «Меркель тихо аплодирует и говорит: продолжайте в том же духе».

Попутно он рекомендует взглянуть на статистику: если в период 2012-2014 годов Великобритания занимала первые места в топе новостей, а британское посольство в значительной степени заступало Кабинет министров, то после - ситуация значительно изменилась. В противоположность тишине со стороны Британии громче о себе заявила Канада и другие члены Содружества наций. Чаплыга также добавляет, что именно бывший посол Канады в Украине давал наиболее скандальные комментарии.

Тем не менее, ситуация в мире изменилась и нужно понимать, в каком положении оказалась Украина. «Мы вырвались из одной империи и попали под влияние другой», - утверждает правозащитник и добавляет, что вторая, британская, не намного лучше первой, российской.

Напоминаем, Бизяев заявил, что Евросоюз находится в страшном кризисе .