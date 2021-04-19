Министерство энергетики вынуждает государственные шахты продавать уголь по цене значительно дешевле импорта, что приводит к миллиардным убыткам и увеличению бюджетных дотаций.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

«Сегодня навязанная министерством цена значительно ниже рыночной - шахты вынуждены отпускать уголь по 1650 грн/тонна при цене импорта не менее 2000 грн. Сейчас Фонд государственного имущества вместе с руководством «Центрэнерго» добивается снижения цены еще на 300 грн до 1350 грн/т, что приведет к дополнительным убыткам госшахт не менее 900 млн грн в год», - сообщил Волынец.

По его информации в 2020 году государственные шахты получили убыток почти 3 млрд грн из-за искусственного занижения цен на их уголь.

«Даже сегодняшняя цена 1650 грн не позволяет в полном объеме выплачивать зарплаты шахтерам, оплачивать электроэнергию и поддерживать шахты в рабочем состоянии, не говоря уже о модернизации и обновления оборудования. Цена на уровне 1350 грн/т будет катастрофой для сектора», - подчеркнул Волынец.

Он отметил, что заложниками этой ситуации остаются десятки тысяч шахтеров, которые и без того из-за «преступных действий должностных лиц лишены возможности вовремя и в полном объеме получать зарплату».

«По состоянию на сегодня зарплатная задолженность перед работниками угольных предприятий государственной формы собственности составляет более 1,5 млрд грн. Трудовые коллективы шахт на востоке и западе страны, жители шахтерских городов предупреждают о готовности к протестам, до перекрытия трасс в случае, если им не выплатят кровно заработанных», - подытожил Волынец.

Напомним, себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 4200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля госшахтами и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета.

Задержки или нехватка дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом О государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, однако в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.