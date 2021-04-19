В программе «Романенко. Беседы» Сергей Гайдай, политтехнолог и специалист по маркетингу и рекламе, заявил, что локдаун, который сейчас ввела украинская власть, выявляет и ее собственное бессилие, и в принципе все проблемы государства.

«Дело не в локдауне, а в бесконечной управленческой глупости всех наших властей», - отмечает гость программы. Так, абсолютно понятно, что карантинные ограничения и введение красной зоны в столице Украины приведут к увеличению количества автомобилей на улицах, а это уже проблема украинских дорог.

В то же время Гайдай отмечает, что эти обвинения касаются не только киевской городской власти, но и в целом власти всей страны. Так, существует проблема непонимания самого механизма управления и сервиса, а работа коммунальных служб во время локдауна выявила свою неэффективность: вместо порядка и убранных дорог имеем в самое загруженное время страшные пробки. «Наши дороги показывают, какое лицо у нашей власти», - утверждает политтехнолог.

Юрий Романенко решил узнать, какая сумма дорожного сбора набегает за год у гостя программы. «Да, сумма выходит приличная, потому что каждый литр бензина - это отчисления в бюджет», - признается он. Гайдай обращает внимание, что налогообложение использует методы социальной психологии, поскольку не так важна величина суммы, как конечная цель отчисления средств.

Нежелание же украинцев платить налоги эксперт объясняет тем, что они не идут на пользу самих граждан, не видно эффективной работы. Вместо этого менеджмент использует их только в своих целях, а потому и дальше будут попытки уклоняться от уплаты.

Напоминаем, Гайдай заявил, что Украине нужно как зеницу ока беречь политическую конкуренцию.

Ранее Politeka сообщала о том, что Гайдай назвал три раковых опухоли украинского государства.