Экс-командир полка «Азов» и руководитель штаба Нацкорпуса Максим Жорин заявил что тот кто снял сюжет телеканала «ДОМ» под названием «Радикалы в Украине. Разбор» должен понести ответственность

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Телеканал «ДОМ» - это государственный телеканал, который создан для коммуникации с украинцами на временно-оккупированных территориях и который якобы имеет своей целью бороться с российскими наративами и кремлевской пропагандой. Но именно российские нарративы и кремлевскую пропаганду в этом сюжете мы с вами и увидели. Я уже даже не говорю о какой-то журналистской этике», - комментирует видеоролик Жорин

По его словам, сюжет базируется на исследовании «Справочник символов ненависти», автором которого является Мирослав Гринберг.

«Я считаю, что те кто сделал этот видеоматериал должны понести за это ответственность. А точнее понести ответственность за распространение российских фейков... Я вообще бы, если честно, порекомендовал бы телеканалу удалить этот сюжет, извиниться и не позориться», - отмечает Жорин.