Национальный регулятор НКРЭКУ последние полтора года скорее тяготеет к воплощению в Украине венесуэльской модели работы энергорынка, чем к внедрению прозрачных европейских правил

Об этом заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

«Вместо строительства конкурентной европейской модели рынка, за последние полтора года заложен прочный фундамент под конструкцию, что гораздо больше напоминает венесуэльскую модель управления энергетикой», - отметил он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что выбранная регулятором модель формируется на «смеси реформистских лозунгов, некомпетентности и дешевого популизма».

«Фактически, энергетический рынок с начала его введения в июле 2019 года не только ни на йоту не продвинулся в направлении европейской модели, а по масштабам финансово-правового хаоса он вернулся к ситуации, существовавшей до 1996 года», - добавил Омельченко.

По его словам, единственное, что спасает страну от полного энергетического коллапса по венесуэльскому сценарию, то это запас прочности объединенной энергетической системы.

«Однако, и он не безграничен — эпоха беспощадной эксплуатации энергетической инфраструктуры подходит к концу, ведь большинство ее объектов уже отработали свой предельный эксплуатационный ресурс или стремительно приближается к его пределы. Следствием такой «перестройки» энергорынка, если этот процесс вовремя не остановить, может стать повторения венесуэльского прецедента и выход Украины из числа стран, имеющих цивилизационную перспективу», - подытожил Омельченко.

Напомним, летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правилах рынка, допускающих разного рода манипуляции на энергорынке.

Этому решению предшествовали многочисленные журналистские расследования, в частности издание «Радио Свобода», о схемах «торговли воздухом».

Ответственность за манипуляции на энергорынке, в том числе за схему «торговли воздухом», лежит на руководстве НКРЕКП, заявили во Временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием причин кризиса в энергетике.