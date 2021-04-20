Своими историями начали делиться переселенцы Донбасса, которые работают в компании ДТЭК.

«Голоса Мирных» – это онлайн-музей, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

«По личной инициативе Рината Ахметова был создан Музей «Голоса Мирных». Это беспрецедентный документальный проект, миссия которого – рассказать всему миру о судьбах мирных жителей, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на «до» и «после». Это источник правдивых историй мирных Донбасса, рассказанных от первого лица, собственными голосами людей, которые прошли через ужасы вооруженного конфликта. За каждой из них – своя история. Фонд в перспективе планирует собрать миллион историй, но в ближайший период, до 2025 года, ставит перед собой цель в 100 тысяч свидетельств Мирных. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

ДТЭК присоединился к проекту «Голоса Мирных». Первые воспоминания сотрудников компании о событиях на Донбассе задокументированы и направлены Фонду.

«Нет ничего дороже человеческой жизни. И жизни многих из наших коллег навсегда изменила война, заставив покинуть свои дома, начать все с начала. С нуля. В нашей компании таких людей около 2 тысяч. Наши сотрудники присоединяются к проекту Фонда Рината Ахметова «Голоса мирных», чтобы рассказать свои истории – без купюр и редакторских правок, от первого лица. Их голоса – это свидетельства конфликта на Донбассе. Это истории о прошлом, ради будущего»,– прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Идея Музея «Голоса Мирных» принадлежит Ринату Ахметову. Концепция проекта разрабатывалась при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов.

Собранные истории (в формате аудио, видео или текстовом) Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе. К работе над архивом будут привлечены ученые.

Поделиться своей историей можно по ссылке.