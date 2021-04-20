Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей в Украине в I квартале 2021 остается в среднем в 4-7 раз ниже, чем в странах Европы и составляет менее 5 евроцентов / кВт-час
Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой
В Еврокомиссии сравнили цены на электроэнергию для бытовых потребителей в европейских столицах.
В частности, в Киеве тариф для населения в 7 раз меньше, чем в Берлине (5 евроцентов против 35 евроцентов / кВт-ч), в 6 раз меньше показателя Копенгагена (около 30 евроцентов / кВт-ч), в 4 раза ниже, чем в Париже ( около 21 евроцентов / кВт-ч).
По данным Еврокомиссии, по сравнению с аналогичным периодом в 2020, тариф для несения в Киеве вырос на 18% благодаря отмене дополнительной льготы на 100 кВт до льготной цены 1,68 грн / кВт-час.
В отчете Еврокомиссии говорится, что такой рост в Украине вызвано увеличением стоимости на услуги по передаче и распределению электрической энергии.
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Напомним, с 1 января 2021 все бытовые потребители платят единый льготный тариф на весь объем потребления в размере 1,68 грн / кВт.ч, что более чем в 2 раза ниже рыночного уровня.