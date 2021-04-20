Какие действия приведут к росту ВВП и привнесут стабильность в экономику Украины, предположил в своей программе «Чаплыга отвечает» политолог, правозащитник и общественный деятель, Михаил Чаплыга

Политолог признается, что не является профессиональным экономистом, но и даже с имеющимися знаниями может сделать определенные выводы об экономической ситуации в стране. Прежде всего, у него есть претензия к ВВП. «Вы будете вечно блуждать в трех соснах вычисления этого ВВП», - говорит он, а потому предлагает и вовсе отказаться от этого показателя.

«ВВП – это какие-то циферки с процентами, а деньги "живые" отдавать», - объясняет Чаплыга. Так, в случае превышения ВВП 3% едва ли не половину того, что будет сверху, нужно отдавать. В этой же ситуации получается так, что одни насчитывают больше, чтобы средства забрать, другие - меньше, чтобы их оставить. Кроме этого, правозащитник напоминает о варрантах.

Вообще Чаплыга считает, что следует обращать больше внимания на другие показатели, кроме ВВП. В частности, он говорит об индексе счастья: «если граждане считают, что им жить комфортно, выгодно и безопасно в стране – вот это единственный показатель, который может быть». При таких показателях не так важна величина ВВП, поскольку уровень жизни в Украине начнет нормализоваться, а экономики - стабилизироваться.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что Украина попала под имперские амбиции Великобритании.

Ранее Politeka сообщала о том, что триллион долларов ВВП для Украины - вполне реальный результат.