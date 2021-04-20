Вина за миллиардные убытки государственных энергетических компаний лежит на чиновниках НКРЭКП, которые за полтора года фактически разрушили энергетический сектор Украины

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«Вся ответственность за убыточность энергетических компаний лежит на регуляторе. Дорегулировались к тому, что вся украинская энергетика на кладбище, на кладбище в прямом смысле, уже не в реанимации», - заявил политик в эфире телеканала «Украина24».

Он заявил, что НКРЭКП регулятор проводит коррупционную политику в интересах определенных людей, из-за чего государственные предприятия вынуждены нести убытки.

«Сотни тысяч людей без работы, зарплаты не платят, импорт покупаем, денег не хватает, взаимные миллиардные долги, отсутствие возможности расплачиваться по этим долгам. И фактически остановки программы развития зеленой энергетики », - добавил Ляшко.

Он заявил, что учитывая катастрофическую ситуацию на энергорынке, президент Владимир Зеленский должен безотлагательно освободить действующий состав НКРЕКП.

«Президент Зеленский назначал этих дебилов на НКРЕКП. Вот он теперь должен немедленно эти коррумпированные дебильные рожи оттуда немедленно отозвать, издать указ », - добавил Ляшко.

Напомним, в 2020 году государственная компания «Укрэнерго» получила убыток 27,5 млрд грн, государственный «Энергоатом» - 4,7 млрд грн.

Одной из основных причин убыточности стали манипуляции на рынке электроэнергии за неэффективной работы НКРЭКП.

Напомним, летом 2020 АМКУ официально обвинил НКРЕКП в утверждении несовершенных правилах рынка, допускают разного рода манипуляции на энергорынке.