От Украины устали на международной арене и украинский вопрос не на первых полосах газет.

Об этом сказала политик Валерия Заружко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Валерия Заружко отметила, что звонки между странами являются отражением той политики, которую проводит государство. Не нужно считать, что во время разговора между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным - обсуждалась только Украина.

“Так или иначе, вопрос Украины - точно не на первых полосах. И здесь не нужно тешить себя, что будут говорить обязательно о нас… Такое ощущение, что мы себя возомнили пупом земли. Что на самом деле не так. Мы понимаем, что от Украины уже несколько подустали на международной арене, к сожалению”, - сказала Заружко.

По ее словам, Украина не смогла правильно распорядиться дипломатической помощью, которую ей готовы были оказать. Поэтому, ей остается правильно реагировать на вызовы.

“Я думаю, что об Украине речь будет идти. Но это будет настолько один из второстепенных небольших вопросов, что ждать от него чего-то сверхъестественного нам не стоит. А то, что об Украине в очередной раз будут говорить без нее - возвращаемся к теме того, что Украина стремительно теряет субъектность и остается лишь объектом на международной арене”, - подчеркнула политик.

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