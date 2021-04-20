У экс-президента Украины Виктора Януковича были сложные отношения с Владимиром Путиным, поскольку он очень поверил в то, что следующим президентом станет снова Дмитрий Медведев, и что надо делать ставку на него, а не на Путина.

Об этом сказал политолог, кандидат исторических наук Кость Бондаренко в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым.

По словам Костя Бондаренко, по результатам Харьковских соглашений экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-президент России Дмитрий Медведев сблизились, и между ними не было холодной войны.

“Янукович и Медведев настолько сблизились, что на некотором этапе Янукович чуть не стал жертвой московских интриг. В конце 2011 года начала формироваться группа влияния, которая начала искренне верить, что Медведев может прийти на второй срок. Соответственно, Янукович очень поверил в то, что следующим президентом станет снова Медведев, и что надо делать ставку на Медведева, а не на Путина”, - сказал Бондаренко.

Он отметил, что Виктор Янукович косвенно включился в эту игру и из-за этого у него были сложные отношения с Владимиром Путиным.

По его словам, после того, как в 2010 году были подписаны Харьковские соглашения, украинско-российские отношения все равно до конца не нормализовались.

“Все-таки, какие-то были ритуальные действия, когда мы говорили о том, что мы братские народы, мы братские страны, но при этом - нельзя сказать, что Янукович и его команда были абсолютно пророссийской политической силой”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Бондаренко рассказал, почему в 2009 году не произошло прогнозируемого дефолта.

Также Politeka сообщала, что политолог отметил, что многие люди в “Партии регионов” считали, что их незаслуженно обошли в 2007 году на выборах.