Накал ситуации на Донбассе вряд ли может оставить равнодушным хотя бы одного украинца. Чего ждать от него в дальнейшем?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает бывший депутат Верховной Рады, член Радикальной партии Валерия Заружко.

«Для меня то, что происходит на Донбассе, выглядит как игра мышцами. Но полностью игнорировать её нельзя. Рекомендации США говорят лишь о том, что мы нестабильны, что нашим гарантиям безопасности не доверяют, и что в нашем воздушном пространстве может произойти что угодно», - считает политик.

Заружко напомнила историю со сбитым «Боингом» и отметила: никакому государству не хочется, чтобы такое произошло с его гражданами.

«Другой вопрос – почему такие рекомендации возникли именно сейчас. Возникли они, скорее всего, потому что на границе находится большой контингент. Не совсем понятно, как будут развиваться события. Но лично я в большую войну не верю», - говорит Валерия Заружко.

Ранее, как сообщает Politeka, она отметила, что власть за три года не создала механизм финансирования плана по сокращению выбросов.

Также Заружко призвала тратить экологический налог на мероприятии по охране природы.