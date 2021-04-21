Члены Наблюдательного совета "Укрзализныци" являются непрофессионалами в железнодорожной отрасли, однако получают чрезвычайно высокие вознаграждения, что вызывает вопрос о целесообразности использования бюджетных средств. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.



"Если посмотреть и проанализировать, кто является членами наблюдательного совета УЗ, то окажется, что значительная часть этих людей не имеют профессиональных знаний в той сфере, где должна заниматься железная дорога", - сказал Кушнирук.



Он отметил: идея формирования наблюдательных советов заключалась в том, чтобы избрать на конкурсной основе независимых лиц, которые имеют соответствующий уровень знаний, будут определять стратегию развития предприятия и обеспечивать контрольную функцию. Однако по факту членами наблюдательных советов, в частности в «Укрзализныце», стали некомпетентные в этой области люди.



"Если брать УЗ, то мы получили ситуацию достаточно абсурдную во всех аспектах. Я не говорю об истории с Сергеем Лещенко, которая уже стала мемом ходячим, потому что он не имеет никакого представления – ни в экономической, ни в юридической, ни в профессиональной сугубо в сфере, связанной с деятельностью железнодорожного транспорта. Он становится членом наблюдательного совета, чтобы что? Поэтому фактически мы имеем ситуацию, когда за государственный счет удерживают человека, который занимается просто пиаром в интересах офиса президента», - пояснил Кушнирук.



Он также отметил: членам наблюдательных советов выплачивают чрезвычайно высокие вознаграждения, что должно вызвать вопрос о целесообразности такого использования бюджетных средств. К тому же, размеры этих выплат значительно выше, чем предполагалось решением правительства, что можно трактовать как хищение государственных средств.



"Проблема связана с УЗ - то, что им начали выплачивать вознаграждения больше, чем это предусмотрено постановлением правительства. В свое время правительство установило корректную защиту: вознаграждение должно быть привязано к объемам производства и к доходу. И это правильно, потому что вы не можете устанавливать вознаграждение, которое только вам заблагорассудится», - сказал Кушнирук.



Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что члены Наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты, но только продуцируют конфликты и блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.



В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем «Укрзализныци» и освободить Наблюдательный совет, которая довела компанию до кризиса.