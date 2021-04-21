Разведчик Роберт Погосян сказал, что армянским генералам нужно было отступить, чтобы сохранить жизни солдат в Карабахе, и что это не означает, что они сдались.

Об этом он сказал в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табахом.

“Что касается моей родины, Нагорного Карабаха, честно, я, как офицер, хотел поехать туда. Потому что это долг каждого - защищать свою родину. Было больно, очень ужасно, я, можно сказать, даже не спал ночами… Я не поехал”, - сказал Роберт Погосян.

Он отметил, что пока продолжалась война между Арменией и Азербайджаном - он чувствовал боль за свою нацию. Когда начали погибать люди с обеих сторон и молодые ребята - это было горе.

По его словам, армянским генералам нужно было отступить и не отправлять солдат в бой, чтобы сохранить их жизни.

“Отступать - это не сдаваться. Это передислокацию делать”, - подчеркнул Погосян.

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