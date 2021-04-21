Действующая модель государственного устройства в Украине является ошибочной, ее необходимо не просто откорректировать – ее нужно уничтожить. Такое мнение высказал известный украинский поэт, Герой Украины Юрий Рыбчинский в программе своего сына, журналиста Евгения Рыбчинского «Десять бесед с отцом».

«В ближайшие 20 лет мы должны вернуть себе статус ядерной державы, так как имеем на это все права. Мы должны стать мощными, как, скажем, Турция. Если поставим цель стать мощной державой и сделать одну из лучших в мире армий, нам нужна мощная экономика. А для того, чтобы экономика работала и давала возможность содержать сильную армию, надо менять всю модель государства, потому что действующая ведет нас к самоуничтожению», - констатирует Юрий Рыбчинский.

Он объясняет, что модель, которую мы построили, имеет несколько составляющих: одна олигархическая, второе уголовное, третья чиновничья.

«Страной руководят чиновники, олигархи и криминал. Эта модель не может давать развитие экономики. Она уничтожает недра и человеческий потенциал», - говорит поэт.

Он приводит пример: с началом пандемии уровень жизни, который и так был невелик, у 93 процентов населения упал до плинтуса, а у олигархов вырос, как минимум, вдвое.

Он выражает возмущение тем, что украинцам после распада СССР никто никогда не объяснял возможные варианты развития. А ведь опыт ближайших соседей по Европе мог бы пригодиться.

«За все годы после 1991 года ни одной передачи по телевидению, по радио, как происходит переход от социализма к капитализму в Чехии, Словакии, Словении, Польши. Нам ни разу не рассказывали, какую модель строят наши соседи и, главное, - славяне. То есть люди почти с такой ментальностью, как у нас. Они построили народный капитализм, где 72 процента населения – это средний класс», - рассуждает гость программы.

Он акцентирует: наша модель ошибочна и требует уничтожения.

«Вызовы, которые у нас есть, нуждаются не в реформах, которые можно назвать ремонтом, а требу ют полной остановки действующей модели. Делается дефолт и начинается все сначала. Так можно остановить существование этой модели и изменить всю модель государства», - резюмирует Юрий Рыбчинский.

Напомним, как в Орде верили в хана - так эти верили в царя, - Евгений Рыбчинский о недемократичности правления в Российской империи.

Ранее Politeka сообщала о том, Юрий Рыбчинский рассказал о европейском выборе Киевской Руси.