Игорь Шевченко в свое время был Дон Кихотом в украинской политике. О своем назначении на должность министра экологии и природных ресурсов Украины при правлении Порошенко юрист рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Я увидел это своими глазами за кулисами», - говорит юрист о среде украинских политиков. Следовательно, Шевченко намерен увиденное изложить в своей книге, только не в мемуарах, как, например, у Ложкина, а скорее в реальных описаниях. Шевченко признается, что не видел всей полноты, что происходит в Администрации президента, в его ближайших кругах, но и с высоты должности министра получил достаточно материала.

Гость программы рассказывает о своем пребывании на должности министра экологии и природных ресурсов. «Я занимал очень принципиальную позицию как член правительства», - отмечает он и добавляет, что это касается прежде всего чувства ответственности за свои решения относительно всего круга вопросов, а не только из сферы экологии. Именно эта его позиция шла в разрез с заведенным порядкам, ведь в украинском политикуме так повелось, что каждый министр занимался только своей отраслью, а в другие - не лез, чтобы не настроить против себя премьера. «Я, наоборот, был таким Дон Кихотом, и за это и поплатился», - говорит экс-министр о своем увольнении.

Но вообще факт назначения на столь высокий пост Шевченко связывает со своим американским образованием: он учился в университете Миннесоты, в Йеле и Гарварде. На это обратил внимание в свое время Онищенко, позвонив юристу в конце 2014 с соответствующим предложением: «Бери свою биографию, резюме и приезжай ко мне!». Это был период, когда после победы на президентских выборах Порошенко занялись новым правительством.

«Министром будешь?», - услышал Шевченко короткий вопрос на собеседовании. Юрист признается, что на тот момент и предложение звучало привлекательно, и сам Порошенко придерживался образа реформатора, который тогда уже имел и опыт, и знания, и средства. Значит, так Игорь Шевченко и согласился стать министром экологии и природных ресурсов Украины.

Напоминаем, Шевченко предостерег, что уровень образования в Украине падает даже в топовых университетах.

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