Потеряв должность заместителя главы ОП, Сергей Трофимов остается в президентском офисе в роли советника, и по инерции продолжает попытки курировать коррупцию на строительном рынке, влиять на принимаемые властью отраслевые решения.

Об этом, как сообщает Информатор, на своей странице в Facebook написал заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов. По его словам, реформы Зеленского, в частности – преобразования структуры административного контроля за строительным рынком, обернулись более мощной вспышкой коррупционных проявлений.

«Многие по наивности считали, что с приходом Зеленского к власти появятся новые подходы к управлению Украиной, ведь новая команда обещала перемены, эффективные реформы, искоренение коррупции, улучшение жизни людей. Как оказалось «новыми» эти подходы стали разве что относительно увеличения масштабов коррупционных схем, которым сегодня могут искренне позавидовать «попередники». Если при «злочинном режиме» чиновники Государственной архитектурно-строительной инспекции брали с застройщиков по $5 мзды с каждого квадратного метра жилья, при новой власти сумма заносов выросла до $10-$15. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и если бы Зеленский не уволил с должности заместителя главы ОП Сергея Трофимова за крышевание коррупционных схем на строительном рынке – то ли еще было бы! Ведь СМИ кишат информацией, что именно Трофимов был идейным вдохновителем и куратором так называемой «реформы ГАСИ», – пишет эксперт.

Кирилл Молчанов напомнил, что при Зеленском коррупция на строительном рынке уже после «реформы» ГАСИ дошла до таких масштабов, что скандал поднялся в самой президентской фракции «Слуга народа»! Вопрос коррупционных схем подняла народный депутат Елена Шуляк. Внимание общества на теме заострил и Михаил Саакашвили. В конце концов Президенту пришлось-таки уволить Сергея Трофимова, и ситуация на строительном рынке действительно начала постепенно входить в русло правового поля.

«Вопрос в другом – потеряв должность заместителя главы ОП Сергей Трофимов остался в президентском офисе в роли советника, и по инерции продолжает попытки курировать коррупцию на строительном рынке, влиять на принимаемые властью отраслевые решения. Более того, никто не может дать гарантий, что, оказавшись отодвинутым от одной «кормушки» Трофимов, пользуясь своим былым влиянием в ОП, не найдет себе новую, и не начнет «кошмарить» какой-то другой лакомый бизнес», – полагает аналитик.

Кирилл Молчанов убежден – чтобы окончательно очистить строительный рынок от коррупционного фактора, как, впрочем, и все другие золотоносные для государства направления экономики, от Президента Зеленского требуется жесткая политическая воля.

«Если у Президента хватит воли, тогда и застройщиков перестанут обдирать как липку, и цены на жилье несколько снизятся, и масштабы незаконного строительства отдельными, приближенными к Трофимову и ему подобным игроками столичного рынка недвижимости сократятся, и бюджет наполняться начнет», – резюмировал заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов.





