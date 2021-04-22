В городе Счастье Луганской области состоялись общественные обсуждения законопроекта МинРеинтеграции «О государственной политике переходного периода».



Организаторами выступили Национальная платформа примирения и единства совместно с Украинским институтом политики. В мероприятии приняли участие представители областной ВЦА, мэрий Луганской области, правозащитники, общественные деятели и эксперты, передает From-ua.

Лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо отметил, что в Киеве НППЕ уже провели несколько сессий экспертных дискуссионных площадок, в ходе которых обсудили различные аспекты этого документа с авторитетными украинскими и международными специалистами.

«Особенно ценно, что в этих дискуссиях принимали участие и народные депутаты, которые знают и любят Донбасс. К примеру, Виктория Гриб активно включилась в работу и внесла ряд очень важных предложений. На основе всех рекомендаций мы разработали более 60 поправок и направили в Министерство реинтеграции. Но в процессе внесения предложений и замечаний мнения жителей Донбасса – это основное. Поэтому сегодня мы в Счастье Луганской области. Нам важно знать, что думают люди, живущие на линии соприкосновения, о переходном периоде», - сказал Сергей Сивохо.



Инициативу общественных обсуждений в Счастье поддержал глава Украинского института политики Руслан Бортник.

«Отличная и активная дискуссия. Люди соскучились по простому диалогу, по возможности высказаться. Они говорят дельные вещи, которые действительно могут улучшить жизнь в зоне конфликта. Всё прошло в спокойной деловой атмосфере, но здесь, в Счастье, чувствуется внутреннее напряжение. Нам сегодня необходимо вернуть жителям Донецкой и Луганской областей веру в будущее», - отметил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

В ходе общественных обсуждений участники высказали свои предложения и замечания к проекту закона.

Напомним, 8 апреля в Краматорске НППЕ совместно с УИП провели подобные общественные обсуждения законопроекта «О государственной политике переходного периода».