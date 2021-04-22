"Укрзализныця" срывает инвестиционные планы по ремонту инфраструктуры, и эти провалы прямо угрожают жизни пассажиров. Это подтвердила и недавняя авария поезда "Интерсити".

Ответственность за подобные нарушения несут в равной мере как высшее руководство компании, так и «старые кадры» на местах, которые закрывают глаза на удручающее состояние инфраструктуры. Об этом идет речь в материале РБК-Украина.

Как сказано в материале, инфраструктура УЗ находится в плачевном состоянии, и это признают и в самой компании. Из-за нехватки средств ремонты трети всех путей не проводятся вовремя, что плохо сказывается на показателях скорости и безопасности на железной дороге.

«Проблемы появились далеко не вчера, но уже много лет менеджмент компании чаще замалчивает их, чем пытается реально изменить ситуацию. А недавняя попытка начать реформу госмонополии с разделением на несколько бизнес-блоков закончилась отставкой топ-менеджмента "Укразализныци" и конфликтом с Наблюдательным советом. Последний все чаще становится объектом критики как у бизнеса, так и профильных аналитиков - из-за неадекватных по украинским меркам запросов по зарплатам и всевозможным представительским расходам», - указывают журналисты.

А пока на Набсовет тратятся неадекватные деньги, в ремонте, по данным УЗ, нуждается свыше 1 тысячи км путей в год. Но капитальное восстановление проходит не более чем на 300 км путей в год. И в том числе по этой причине все чаще случаются чрезвычайные происшествия, среди которых – и недавняя авария поезда «Интерсити».

В пресс-службе госмонополии уже сообщили, что по результатам расследования аварии уволят шесть сотрудников руководящего состава "Приднепровской железной дороги" (ПЖД), где произошла авария. В частности, за нарушение должностных обязанностей будет разорван договор и с замдиректора регионального филиала, отвечающего за инфраструктуру - Александром Декарчуком.

Журналисты издания напомнили, что к Декарчуку за время работы в компании накопилось много вопросов. Ведь из 5760,8 км путей, которые находятся в его зоне ответственности, ремонты разного уровня просрочены на 3386,5 км, а это почти 59% от общей протяженности колеи филиала.

Состояние путей на "Приднепровской железной дороге" отчасти стали следствием проблемы "старых кадров", поясняет издание. Люди, давно работающие на инфраструктуре, могли бы, используя свой опыт, заранее выявлять и устранять проблемы. Но по факту в управлении путевым хозяйством стало нормой "замалчивание" проблем или вовсе – проведение ремонтов только на бумаге с дальнейшим "освоением" ремонтного ресурса.

Так, собеседники издания в структуре "Укразализныци" уверяют, что на "Приднепровской железной дороге" в последнее время стало нормой игнорирование обращений подчиненных о проблемах на участках, а также грубое нарушение всех инструкций по безопасности движения и утвержденных инструкций по безопасности движения. И что якобы Декарчуку было известно о состоянии дел во вверенном ему направлении.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев - Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области на скорости свыше 120 км/ч. В вагонах находилось 88 пассажиров, к счастью никто не пострадал.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных стала опасной. По его мнению, без реформирования «Укрзализныци» количество аварий на железной дороге будет расти.

В свою очередь экс-руководитель УЗ Александр Завгородний заявил, что в аварии «Интерсити» виновата вся ветка власти – от монтера путей и до высшего руководства компании, ведь они не выполнили главное задание – не смогли обеспечить безопасность движения.