Временная следственная комиссия Верховной Рады передала Службе безопасности Украины материалы о переоформлении семьей председателя НКРЭКП Валерием Тарасюком своего бизнеса на офшор "Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд" на Сейшельских островах.

Об этом сообщил экс-глава Службы безопасности Украины, народный депутат, председатель ВСК Валентин Наливайченко.

"Сейшельским офшором семьи председателя НКРЭКП займется Служба безопасности Украины. Сегодня официально передал СБУ обнаруженные нами сведения о сейшельском офшоре "Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд«, на который семья председателя НКРЭКП Валерия Тарасюка на днях переписала свой» бизнес", - сообщил Наливайченко.

По его словам, СБУ должна установить настоящих владельцев оффшора и источник происхождения средств, которые от него получила семья председателя НКРЭКП.

«Обращаю внимание, что за этим офшором могут стоять как внутренние коррупционеры, так и внешние. Кстати, такие схемы отмывания денег любят российские спецслужбы», - подчеркнул экс-глава СБУ.

Он отметил, что компания «Інтермідіарі Трейд», которую семья Тарасюка перерегистрировала на офшор, была зарегистрирована 4 января 2021 года - на следующий день после того, как Украина начала импорт российско-белорусской электроэнергии.

"Связь улавливаете? И это есть прямой умысел! Председатель НКРЭКП всячески способствовал началу закупки российского тока и неоднократно его оправдывал. Поэтому жду оперативной реакции от СБУ", - подытожил Наливайченко.

Напомним, 16 апреля родной брат председателя НКРЭКП Валерия Тарасюка переоформил одну из своих компаний на оффшор «Юэреп Дистрибьюшн Групп Лтд» (Сейшельские острова), который имеет прямой интерес в энергетическом секторе Украины.

Ранее сообщалось, что после назначения Валерия Тарасюка председателя НКРЭКП осенью 2019 года, его родной брат Артем получил в управление несколько компаний, которые занимались торговлей электрической энергией. Летом 2020 года НАЗК начали антикоррупционную проверку председателя комиссии на предмет конфликта интересов через энергетические компании его брата.