Взаимодействие бизнеса и власти, а также развитие ВИЭ смогут спасти отечественную энергосистему от дефицита электроэнергии и зависимости от импорта – эксперты форума по ветроэнергетике «Переход от «зеленого тарифа» к рыночным условиям».

В ближайшие годы Украине угрожает гигантская дыра в энергосистеме. Атомные и теплоэлектро станции работают на пределе возможного, большинству энергоблоков уже несколько раз продлевали сроки эксплуатации. Поэтому сейчас встают вопросы - как Украине сохранить энергонезависимость, какая генерация заменит традиционную и как выполнять обещания перед европейскими партнерами.

Эксперты называют энергию из возобновляемых источников ветра и солнца самой выгодной с точки зрения экономики. Тезис подтверждается прогнозом Bloomberg NEF: по сравнению с 2014 годом цена установочных мощностей для ветростанции в 2030 году снизится на 64%, для солнечных – на 89%. При этом стоимость выработанного киловатта-час для ветровых станций будет в 2 раза ниже, чем для газовых.

«Генерация атомных станций покрывает лишь 50% потребности страны в электроэнергии. Термин эксплуатации этих станций ограничен: через 5-10 лет возникнет вопрос о выводе из эксплуатации и замещении. Такая же ситуация и угольными ТЭС. А что дальше? Весь мир делает ставку на ВИЭ. Именно зеленая энергия – чистая, энергоэффективная и возобновляемая – станет синонимом современного производства электроэнергии. Это еще и самый экономически выгодный вариант», – считает генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

По его словам, в нынешних условиях отечественная отрасль ВИЭ требует активного и постоянного стимулирования развития: «В Европе средневзвешенная стоимость производства электроэнергии за МВт-ч составляет 44,5 евро, в Украине – до 60 евро. Такая разница в стоимости вызвана не различием в технологиях, погодных условиях или стоимости подключения, а в высоком инвестиционном риске страны. Чтобы построить станцию в Европе кредиты в 4-5 раз дешевле, чем в Украине. Низкая инвестиционная привлекательность страны сдерживает инвесторов и финансовые институции от реализации новых проектов», – пояснил Куницкис.