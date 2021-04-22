Для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.



Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в колонке для GMK center.



«Украина имеет большой «зеленый» потенциал. Конечно, в этом русле необходимо говорить о дополнительных финансовых инструментах, которые смогут ускорить процессы декарбонизации. Климатические цели Украины должны быть сопоставимыми с вызовами, которые стоят перед нашей страной», - написала Стефанишина.



Она подчеркнула: доступ к международным «зеленым» финансовым ресурсам должен быть равным для всех стран Европы, в противном случае украинские производители не смогут конкурировать на европейском рынке.



«Неравный доступ к международным финансам ставит под вопрос распределение обязательств по снижению выбросов, ведь мы должны придерживаться принципа совместных, но дифференцированных обязанностей (common but differentiated responsibilities). Иначе столкнемся с рисками искажения конкуренции на европейском рынке», - отметила Стефанишина.



По ее словам, инструменты ЕС для достижения целей климатической нейтральности на континенте должны выходить за пределы Евросоюза и касаться всех стран Европы.



«Ведь мы делим общий континент и связаны цепочками торговли – всё это нужно учитывать в формировании международных политик», - подытожила Стеманишина.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.



В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.