Соединенные Штаты Америки не пытаются разжечь российско-украинскую войну, а начинают искать пути деэскалации.
Об этом сказал политолог Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
“Я думаю, что люди, которые видят в Байдене и в Америке только разжигание войны - они ошибаются. И они наоборот подпитывают информационно пропагандистский конфликт. В то время как США начинает искать какие-то пути деэскалации. И я надеюсь, что и в Кремле это поймут”, - сказал Александр Мусиенко.
Он надеется, что деэскалация не будет безоговорочной, чтобы Украина просто все забыла.
“Россия должна пойти на определенные шаги. Я думаю, что они это тоже понимают, потому что просто так сказать, что мы оставляем Украину… Этого не будет. Этот вопрос остается. США поддерживают суверенитет, целостность. Но в то же время - я не думаю, что будет подпитка разжигания дальнейшей войны”, - добавил Мусиенко.
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Он отметил, что пока не увидел того, чтобы Америка играла на разжигание войны или провокациях. При этом, если бы Украина сама начала разжигать войну - она бы не получила одобрения со стороны США или Запада.
Как сообщала Politeka, Заружко отметила, что вопрос Украины - точно не на первых полосах.
Также Politeka сообщала, что по мнению Бизяева, есть целый комплекс вопросов, по которым Россия и США должны о чём-то договориться.