Соединенные Штаты Америки не пытаются разжечь российско-украинскую войну, а начинают искать пути деэскалации.

Об этом сказал политолог Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Я думаю, что люди, которые видят в Байдене и в Америке только разжигание войны - они ошибаются. И они наоборот подпитывают информационно пропагандистский конфликт. В то время как США начинает искать какие-то пути деэскалации. И я надеюсь, что и в Кремле это поймут”, - сказал Александр Мусиенко.

Он надеется, что деэскалация не будет безоговорочной, чтобы Украина просто все забыла.

“Россия должна пойти на определенные шаги. Я думаю, что они это тоже понимают, потому что просто так сказать, что мы оставляем Украину… Этого не будет. Этот вопрос остается. США поддерживают суверенитет, целостность. Но в то же время - я не думаю, что будет подпитка разжигания дальнейшей войны”, - добавил Мусиенко.

Он отметил, что пока не увидел того, чтобы Америка играла на разжигание войны или провокациях. При этом, если бы Украина сама начала разжигать войну - она бы не получила одобрения со стороны США или Запада.

Как сообщала Politeka, Заружко отметила, что вопрос Украины - точно не на первых полосах.

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