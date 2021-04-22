Сергей Фурса – экономист, финансист в программе «Субъективно с Яникой Мерило» высказался о санкционных списках РНБО и последствиях для общества такой «борьбы» с контрабандой. Автор и ведущая программы – украинская общественная деятельница, советник главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефёдова, советник вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, а также министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

«Санкционные списки – это путь к Венесуэле. Они прикрываются справедливостью. Нельзя прикрываться справедливостью! Можно прикрываться только правом. И использовать», - говорит Фурса.

Сергею Фурсе эти санкции кажутся неправовым решением, «очень опасным имитационным решением».

«Я очень не люблю, когда заигрывают со справедливостью. Это путь не туда. Обитатели кофеен очень любят говорить о том, что надо восстановить справедливость. Сидят за чашечкой кофе и говорят: «Давайте расстреляем всех коррупционеров!». Это приводит к тому, что приходят бородатые мужики, расстреливают обитателей кофеен, потому что они слишком много разговаривают. Потому что как только начинают говорить о расстрелах и справедливости, все равно побеждают бородатые мужики, которые несут в себе «народную справедливость»: «Я самый сильный, у меня автомат, я справедлив», - резюмирует Фурса.

Напомним, Андрей Холодов: "Необходимо продолжать начатое очищение таможни от контрабандистов!".

Напомним, Главный индикатор борьбы с контрабандой - это рост дохода в бюджет, - Кущ.

Politeka сообщала со слов Куща, что национальный банк готов осуществлять чистую эмиссию, но она пойдет не в пользу социально незащищенных групп населения.