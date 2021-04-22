15 апреля Совет национальной безопасности и обороны принял решение продолжить введение санкций против контрабандистов. По словам Владимира Зеленского, санкции получат 12 лиц.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о введенных санкциях против контрабандистов.

«На прошлой неделе состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Много вопросов рассматривали, была и тема Донбасса, но в закрытом режиме. Главным итогом этого заседания СНБО стал новый список контрабандистов, в отношении которых введены санкции. У меня вызывает усмешку такой способ борьбы с контрабандой», - отметил Бортник.

По словам политолога, если граждане в чем-то виновны, их надо задерживать, проводить обыск и садить в тюрьму, а не вводить санкции. Никаких наказаний, конфискаций средств и прерывания контрабандных цепочек мы не видим.

«В то же время мы видим санкции, которые накладываются на эти лица в той части, что их лишают возможности пользоваться теми публичными активами, которые записаны на них. Так на них практически ничего нет. Эти люди давно уже живут на «черной стороне» и публично ничего не контролируют», - сказал ведущий.

Как отмечает Бортник, санкции никаким образом не влияют на контрабандные потоки через границу. По мнению политолога, большинство людей, которые занимаются контрабандой, работают в госструктурах. И если на руководящего контрабандным коридором наложить санкции (которые не мешают заниматься данной деятельностью), то этот коридор никуда не исчезнет.

Напомним, для Politeka Бортник рассказал о деталях касаемо концентрации российских войск на границе.

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