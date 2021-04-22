Председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк официально отказался объяснять причины своего решения выплатить самому себе премий в 250 тыс. грн
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«Председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк в своем ответе на мой запрос заявил, что комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не должно быть дела до того, за что он и еще 5 нелегитимных членов НКРЭКП выписали сами себе по 250 тыс. гривен премий по мнению господина Тарасюка, его премия "не отнесена к вопросам, связанных с предметами ведения комитета Верховной Рады"», - сообщил Кучеренко.
Нардеп напомнил, что премия членам НКРЕКП выплачивается из специального фонда государственного бюджета, который финансирует каждый без исключения потребитель коммунальных услуг в своих платежках.
По словам Кучеренко, пока НАБУ, ДРБ и Нацполиция по его обращению изучают вопрос открытия уголовного производства в отношении незаконной выплаты членам НКРЕКП премий в размере 2,5 млн грн за последние 6 месяцев.
Кучеренко отметил, что последние две премии в декабре 2020 и апреле 2021 были выписаны с грубым нарушением закона.
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«Так уж получилось, Тарасюк, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг защищает интересы всех потребителей электроэнергии, газа, тепла и т.д., чьи средства вы и ваши коллеги незаконно присвоили», - добавил Кучеренко.
Напомним, 7 апреля члены НКРЭКП решили выплатить себе квартальную премию в размере 200-250 тыс. Грн каждому, мотивируя это необходимостью «стимулировать высокоинтеллектуального труд».
В 2020 году члены НКРЕКП повысили себе зарплату в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Согласно данным Назка, члены НКРЭКП стали самыми высокооплачиваемыми чиновниками в стране.