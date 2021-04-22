Мировая экономика постепенно выходит из пандемической кризиса, причиненного Covid-19, и уже демонстрирует определенный рост. К сожалению, Украина на этом пути отстает, ведь ее экономическая модель устарела, а бизнес традиционно не доверяет государству. Так считает доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин. С мнением эксперта можно ознакомиться в его новом блоге на информационном портале Лига.

Ученый напоминает, что по данным МВФ, падение мировой экономики в прошлом году составило 4,4% после роста на 2,8% годом ранее. Сокращение ВВП в развитых странах достигло 5,8% (против роста на 1,7% в 2019 году), в развивающихся странах - на 3,3% (против роста на 3,7% в 2019 году). Согласно данным экспертов ЮНКТАД, глобальные потоки прямых иностранных инвестиций вследствие пандемии COVID-19 в 2020 году сократились на 40% - с 1,54 трлн долл до менее, чем 1 трлн долл.

Азиатские страны оказались более подготовленными к пандемии, чем страны Старого света и США, не говоря уже об Украине, говорит ученый. Например, в Китае быстрая реакция на кризис позволила местной экономике уже в прошлом году вернуться к росту. Его уровень в МВФ оценили в 1,9%. Неопределенность относительно развития эпидемиологической ситуации и эффективности вакцинации против COVID-19, скорее всего, будет сказываться на скорости восстановления деловой активности в мире. В МВФ ожидают, что к концу года мировая экономика поднимется на 5,2%.

Украина также понесла ощутимый удар пандемии, констатирует Андрей Гмырин. Официальная статистика свидетельствует: в 2020 году отечественная экономика сократилась на 4%, а объем ВВП составил 4194 млрд. Грн. Правда, в Кабмине утверждают, что благодаря смягчению карантина и стимулирующим программам правительства с июня 2020 экономическая ситуация в стране начала улучшаться. В частности, падение ВВП в III квартале замедлилось до 3,5%, а в IV квартале до 1%.

Очерчивая ближайшее будущее, ученый обращается к исследованиям ведущих финансовых и рейтинговых агентств. Например, Всемирный банк повысил прогноз роста украинского ВВП в 2021 году до 3,8%, тогда как в начале января он оценивал эти перспективы на уровне 3%. Умеренное восстановление экономики Украины в 2021 году иностранные эксперты объясняют низкими темпами вакцинации населения против COVID-19, сомнительной экономической политикой по улучшению инвестиций и обеспечению макроэкономической стабильности, медленными темпами структурных реформ.

Андрей Гмырин уверен, что акцент следует делать на реформах судопроизводства и системы налогообложения. Их успех стал бы предпосылкой налаживания доверия между бизнесом и государством, началом широкого привлечения инвестиций. По мнению эксперта, следует либерализовать систему налогообложения и снизить налоговые ставки. Необходимо ввести налог на выведенный капитал и провести безусловную единоразовую амнистию теневых капиталов. Также нужно создать систему доступного и прозрачного электронного администрирования бизнеса на основе big data. Налоговая реформа - это и ликвидация ряда дублирующих фискальных органов с раздутым штатом и создание на их базе единой централизованной службы.

Эксперт подчеркивает, что Кабмину следовало бы прислушиваться к советам экспертов и опираться на глубокий анализ существующих проблем во время создания антикризисных стратегий.

«Напомню, что уже в течение 4 лет я на научном уровне изучаю налоговую систему Украины и совместно с коллегами разработал подробную программу налоговых трансформаций «От нестабильности к гармонии». Однако, должен признать, нашим министрам она малоинтересна. Вместо диалога с учеными-практиками и предпринимателями чиновники прибегают к каким-то реформаторским экспромтам, косметическим мерам, которые не имеют ничего общего с настоящими реформами. Но мы продолжаем стучать в двери высоких кабинетов, потому что живем в одной стране, судьба которой нам не безразлична», - заключает Андрей Гмырин.