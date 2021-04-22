Владимир Зеленский заявил об инициативе разработки законопроекта по борьбе с воздействием олигархов на политику в Украине.

Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о новом законопроекте касаемо борьбы с олигархами и предложил альтернативу, как с ними бороться.

«Президент анонсировал законопроект об олигархах. Я только не до конца понял – это официальная будет должность в украинской политике? Президент заявил, что собирается трансформировать олигархов в крупных бизнесменов, хотя большинство из них и так уже являются просто крупными бизнесменами», - отметил Бортник.

По словам политолога, самые богатые люди в Украине не имеют никаких государственных должностей, поэтому они номинально не попадают под определение «олигарх».

«Мне кажется, что законопроект об олигархах – это «смешная грамота». Но как выделить олигархов из всех остальных, когда каждый из них считает себя крупным бизнесменом? Вот в Грузии, когда боролись с ворами в законе, было понимание как с ними бороться. Их спрашивали – ты вор в законе? А классический вор в законе не может от этого отказаться. Человек сознавался и шёл в тюрьму на основании, что он сознался», - подчеркнул Бортник.

Как отмечает ведущий, определить олигарха невозможно – любой олигарх скажет, что он бедный и у него ничего нет. Проблема стоит серьезная – ограничение влияния большого бизнеса на большую политику. По мнению Бортника, влияние должно ограничиваться уголовным кодексом и контролем за издержками политических игроков.

«Вот если контролировать декларации ключевых политиков, а именно часть доходов, а не расходов. Если контролировать расходы политических партий во время избирательных кампаний и доходы самого крупного бизнеса, что уголовный кодекс и антикоррупционное законодательство полностью позволяют делать, тогда в нашей стране не будет олигархов и их влияние на политическую систему будет ограничено», - подчеркнул политолог.

Напомним, для Politeka Бортник рассказал о деталях касаемо концентрации российских войск на границе.

Ранее Politeka публиковала мнение Бортника о том, что будет значить для России вторжение в Украину.