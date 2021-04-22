В последнее время со всех сторон только и слышно о том, что Украина будет вступать в НАТО. Но имеют ли эти слухи шансы стать реальностью?

На этот вопрос ответил в своей программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.

По мнению ведущего, истинные намерения и действия украинской власти по поводу вступления страны в НАТО не имели бы такой огласки. Ведь решение вступить в НАТО и подготовка к этому вступлению не делаются на пустом месте моментально и еще так громко.

«Это было бы так секретно, это была бы такая титаническая работа дипломатии, политиков и сплоченности всей политической элиты нашей страны», - рассказывает он.

Кроме работы политических элит, считает Чаплыга, требуется согласие самых украинцев. «Если нужно, провели бы перед этим референдум, когда страна была бы готова», - предполагает политолог. Поэтому никакие заявления руководства Соединенных Штатов о поддержке решения Украины и содействии ее вступлению не могут говорить о реальных действиях. Это, убежден Чаплыга, должно быть коллективное решение.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что местные органы самоуправления берут деньги у бандитов под залог имущества.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга посоветовал вместо ВВП привязаться к индексу счастья.