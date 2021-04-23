НАЗК обратилось в суд относительно возможного административного нарушения председателем Общественного движения «Рідна країна» Николая Томенко в части размещения и оплаты наружной рекламы в Киеве и в Вышгороде с текстом:

"Бюджет Киева в интересах киевлян, а не друзей мэра!»

Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рідної країни» пишет «Знай».

Во время судебного заседания адвокат Никита Черевичный убедительно доказал законность действий Общественного движения «Рідна країна» и его лидера Николая Томенко.

Поэтому Подольский районный суд постановил внедрение по делу о привлечении к административной ответственности Н. В. Томенко закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Учитывая это убедительно прошу все СМИ, которые распространили информацию НАЗК о моем возможном административное нарушение, соответственно и обнародовать информацию «Рідної країни» относительно решения суда в нашу пользу. В противном случае мы будем требовать всеми правовыми методами от таких СМИ выполнить предписания национального законодательства.

П. С. и наш дружеский совет НАПК быть более придирчивыми при проверке:

– законности использования миллиардов бюджетных средств парламентскими партиями;

- достоверности информации относительно хранения и уплаты налогов с миллиардов и сотен миллионов гривен наличных средств задекларированных должностными лицами и депутатами!