"Укрзализныцю" сознательно доводят до банкротства, что спровоцирует коллапс перевозок по железной дороге

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.



«Я считаю, что это сознательная политика нынешней власти - просто обанкротить компанию (УЗ – ред.) и порезать ее не металлолом. Потому что после того, как Жмак публично заявил, что состояние компании катастрофическое, произошло в течение месяца с его увольнения. Без объяснения никаких причин или оснований к такому увольнению. Поэтому, я так понимаю, компания сознательно ведут к банкротству, не понимая, что это приведет к остановке всей экономики Украины. Ведь грузовые и пассажирские перевозки будут заблокированы», - сказал Омелян.



Он также обратил внимание на то, что международные рейтинговые агентства также отреагировали на критическую ситуацию в УЗ и снизили кредитный уровень компании.



"Standard & Poors снизил уровень" Укрзализныци» до уровня ССС - это ограниченная возможность выплаты по долговым обязательствам из - за экономических трудностей", - отметил Омелян.



Он отметил, на сегодня в УЗ происходит падение по всем показателям. И причиной этого, по его мнению, является крайне непрофессиональная работа Наблюдательного совета компании.



"Неудовлетворительная и часто провальная работа УЗ связана исключительно с очень низким профессиональным уровнем управленческого менеджмента, прежде всего Наблюдательного совета и правления. И тотальной коррупцией, которая захлебнула компанию", - считает Омелян.



Экс-министр также констатировал, что за доведение железной дороги до банкротства никто не несет ответственности.



"Правительство самоустранилось, вообще не комментирует ситуацию на УЗ, Министерства инфраструктуры не слышно. Президент, который в прошлом году рассказывал, что у него есть план реформы УЗ на столе и это он лично обсуждал – не комментирует и ничего не рассказывает», - отметил Омелян.



Напомним, вчера председатель ВСК по УЗ Юлия Гришина заявила, что члены Наблюдательного совета Укрзализныци отказались предоставлять народным депутатам информацию о размере вознаграждений, которые они получают, что вызвало возмущение в ВСК. Ведь, как заявила Гришина, эффективность работы Наблюдательного совета крайне низкая, а украинцы имеют полное право знать, сколько денег получают его члены за такую работу.



Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем Укрзализныци и освободить Наблюдательный совет, которая довела компанию до кризисного состояния.



В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета «Укрзализныци», на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления и призвал уволить весь состав Рады.