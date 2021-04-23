Политический обозреватель, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» высказался о встрече народного депутата от «Слуги народа» Евгения Шевченко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

По его словам, нардеп не нарушил закон о статусе народного депутата. Формально он мог поехать поговорить и с Лукашенко, и с президентом США Джо Байденом.

«Беларусь и Украина – это же ключевые торгово-экономические партнеры. А после прошлогоднего летне-осеннего обострения эта ситуация заморожена. Белорусам очень выгодно а) поставлять сюда продукцию, б) быть прослойкой между Украиной и Россией», - сказал Бизяев, добавив, что ряд торгово-экономических сделок между Украиной и РФ идет через Беларусь.

В то же время эксперт отмечает, что один депутат не может решить эту проблему.

«Один депутат сейчас настолько нивелирован в составе нынешнего созыва Верховной Рады, что он не может сделать приблизительно ничего. Следовательно, это был определенный сигнал. Осталось выяснить, кого», - говорит он.

Бизяев считает, что в Офисе президента есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы снизить напряжение в отношениях с Беларусью.

«Был определенный сигнал – а давайте, Александр Григорьевич (Лукашенко, - ред.), торговать дружно. Время сейчас тяжелое, нам и дизельное топливо надо, и еще кое-что… Вот, собственно, так я рассматриваю визит Шевченко в Минск. Как определенный посыл и определенный зондаж, не более. Но решение будет приниматься, естественно, не на уровне одного народного депутата», - резюмировал обозреватель.

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