НЭК Укрэнерго по результатам 2020 года стала самой убыточной государственной компанией с чистым убытком 27,5 млрд грн.

Такие данные привел проект «Марлин» со ссылкой на отчетность компаний.

По состоянию на конец 2020 года, общий долг «Укрэнерго» составляет более 34,5 млрд грн.

В частности, перед госпредприятием «Гарантированный покупатель» долг «Укрэнерго» составляет 24,3 млрд грн. Перед производителями электрической энергии за услуги по балансировке рынка просроченный долг составляет 11,7 млрд грн, что грозит чередой судебных исков.

Кредиторская задолженность компании , по данным проекта, составляет 17,9 млрд грн.

«Среди основных причин падения доходов «Укрэнерго», в частности, называют решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП», - сообщает проект «Марлин».

Сначала наиболее убыточной госкомпанией считался НАК «Нафтогаз», однако в день публикации рейтинга Минэкономики уточнило размер убытков компании до 11,8 млрд грн, что сделало лидером антирейтинга НЭК «Укрэнерго».

Ранее ответственность за злоупотребления на энергорынке на НКРЭКУ возложил Антимонопольный комитет Украины. Летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЕКП в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка. Именно действия НКРЭКУ привели к рекордным убыткам государственных компаний, в частности НЭК «Укрэнерго».