Амбиции Лукашенко объединить Беларусь с Российской Федерацией прокомментировал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» Руслан Бизяев, политический обозреватель, эксперт Украинского института политики.

Гость программы сообщает информацию о наличии российских военных на территории соседнего Украине государства. «Одним из результатов белорусского Майдана стало размещение, пока что неформальное, регулярных российских частей в западной Беларуси», - рассказывает он и добавляет, что речь идет о таких городах, как Барановичи, Брест и Гродно, а это всего 140 километров от столицы Польши.

Что касается экономических вопросов, то Бизяев считает их, а именно систему налогов и таможни основой, с которой Беларусь и начнет объединяться с Российской Федерацией. «Экономика Беларуси, как и экономика Украины, к сожалению, очень сильно кредитозависима», - подчеркивает он и добавляет, что эпидемия коронавируса только усилила эту проблему. Речь идет в частности о 1,5 млрд долларах, что, хотя и не так много, но получить Лукашенко может только от России.

В этой ситуации политолог в определенной степени обвиняет и европейские государства. «Лукашенко не признали приблизительно все в Европе, кроме России», - рассказывает он о событиях прошлогодней осени. По мнению Бизяева, ни один переворот не сможет сбросить нынешнего президента Беларуси и это даже будет его козырем.

Напоминаем, Бизяев объяснил, что на войну в 21 веке нужно посылать не солдат, а роботов.

Ранее Politeka сообщала о том, есть ли альтернатива Минским соглашениями.