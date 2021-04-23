Законодательство не предусматривает нарочного лишения гражданства гражданина Украины. То есть после вашего рождения – лишить гражданства уже не могут.
Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал о том, как лишают гражданства без факта лишения.
«Юриспруденты придумали такую штуку, называется не «лишить гражданства», а «призупинити» или «зупинити». То есть если вы себя плохо ведете – вам «призупиняють» гражданство, если совсем плохо «вазу где-нибудь разбили» – вам «зупиняють» гражданство, а если вы «вазу разбили, вода вылилась и цветы выпали» – вас лишают гражданства!», - отметил Чаплыга.
По словам Чаплыги, в Конституции Украины указано, что никто не может быть лишен гражданства.
«То дам, то отниму. Причем не просто отниму, а тут хитрый ход конем: давайте я лишать не буду, по Конституции нельзя, а я «призупиню». Беда в том, что указ – одноразового действия. Вот, например свидетельство о рождении – вы родились один раз в жизни», - подчеркнул Чаплыга.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
"Харя уже не влазит": Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности
Победитель "Голосу країни" выдал за кулисами, что у Тины Кароль с Баланом: "Такой романтик"
Морозы до -5 и проливные дожди испортят украинцам праздники: где ждать непогоды
Могилевская наконец показала, с кем переехала в дом на берегу Днепра: «Знакомьтесь, это…»
Как отмечает политолог, с самого рождения мы не можем быть лишены гражданства, а данная инициатива действует вопреки этому. Для того, чтобы можно было как-то фактически лишить гражданства и сделали нововведение «зупинять-призупинять».
Напомним, для Politeka Чаплыга рассказал о перспективах Украины по вступлению в НАТО.
Ранее Politeka публиковала заявление Чаплыги, что Украине нужно развивать переработку аграрной продукции.