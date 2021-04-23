Нардеп Александр Дубинский создал фейк о якобы визите полиции в приемную нардепа Людмилы Буймистер по прямому указанию олигарха Игоря Коломойского из-за критики коррупционных схем вокруг компании «Центрэнерго».

Как пишет Знай.юа, об этом заявила нардеп Буймистер, ее заявление было распространено пресс-службой в пятницу вечером.

«Господин Дубинский по указанию своего босса опустился до того, что на своем телеграмм-канале обнародовал откровенно забавный фейк, будто в моей приемной проводится обыск в связи с не существующим обвинениям», - сказала Буймистер.

По ее словам, распространение фейка стало ответом на критику схем Коломойского в энергетике во время заседания фракции «Слуга Народа» 22 апреля.

«Вчера (22 апреля-прим.) на заседании фракции во время обсуждения кандидатуры министра энергетики я задавала неудобные вопросы относительно критической ситуации в энергетической сфере, махинаций, ценовых сговоров и сделок, которые организуют люди господина Коломойского в интересах страны агрессора», - пояснила нардеп.

Она подчеркнула, что как распространенное Дубинским постановочное фото с людьми в полицейской форме у дверей с прикрученной табличкой «приемной Буймистер», так и сообщение о якобы уголовном производстве является полной ложью.

«Никаких уголовных производств против меня не возбуждено, что сегодня первым делом подтвердил заместитель главы МВД Антон Геращенко: «Госпожа Людмила в МВД к вам никаких претензий нет», - сказала Буймистер.