Коррупционные схемы в государственной компании «Центрэнерго» покрывались Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и были бы невозможны без соучастия руководства комиссии
Об этом заявил нардеп, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, комментируя ночные обыски СБУ.
"Больше года мы с коллегами рассказывали всей стране об этой схеме обворовывания государственной компании и обращались с соответствующими запросами. Наконец вмешались правоохранители. Но крышевал и продолжает крышевать эти схемы один циничный «независимый» орган, который мы с вами содержим за счет наших платежей – НКРЕКП», - заявил нардеп.
Он отметил, что все махинации и коррупцию в государственных энергокомпаниях можно ликвидировать за месяцы, освободив действующий нелегитимный состав комиссии.
"Ситуацию можно было прекратить за месяц. За месяц можно было сохранить деньги для шахтеров", - добавил Кучеренко.
Напомним, в ночь с 22 на 23 апреля СБУ проводила обыски в бизнес-центре Millennium в деле растраты 225 млн грн компании «Центрэнерго» из-за продажи электроэнергии по ценам на 20-30% ниже себестоимости.
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Ранее причастность НКРЭКУ к махинациям на энергорынке установил антимонопольный комитет Украины.
Летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЕКП в искажении конкуренции на рынке электроэнергии, обязав отказаться от практики необоснованных ценовых ограничений и искусственного вмешательства в работу рынка.