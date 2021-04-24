Глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев пытается остановить экономический рост и убить малый бизнес повышением налогов. Об этом написал экономист Михаил Кухар на своей страничке в Facebook, комментируя инициативу Гетманцева повысить НДС до 22-24%.



«Нужно быть просто ПРОВОКАТОРОМ типа Гетьманцева, что хочет "подрезать" экономический рост который в условиях ТАКОГО роста доходов бюджета хочет с еле дышащей экономики (особенно МСБ) выжать дополнительные соки в виде поднятия ставок НДС до 22-24%!!!», - написал Кухар.



По его мнению, инициативы Гетманцева направлены на торможение роста экономики, который только начал возобновляться в условиях коронакризиса.



«Он что ни делает во вред экономике -- а она растет! Такое впечатление что у него-то "задача другая" -- он уже в панике дергает стоп-кран по остановке экономического роста -- просто дергая за "безотказную ручку стоп-крана" -- ТУПЫМ ПОВЫШАНИЕМ СТАВОК НАЛОГОВ -- без каких бы то ни было оснований», - подчеркнул Кухар.



Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Дарил Гетьманцев инициировал усиление фискальной нагрузки на малый и средний бизнес, после чего начались акции протестов представлений движения SaveФОП. По словам лидера движения Сергея Доротича, инициативы власти по обязательному использованию регистраторов расчетных операций приведёт к массовому закрытию бизнеса. "Фискализация по-Гетманцеву" – это уничтожение микропредпринимательства. Не так страшен кассовый аппарат, как страшны администрирование и отчетность, которую он несет ФОПам. Фискализацией уничтожается упрощенная система налогообложения, учета и отчетности, которая является единственной возможностью для рядового украинца без специальности и опыта из карманных денег открыть и вести свое маленькое дело с минимальным контактом с репрессивной налоговой машиной Украины», - заявил он.



Как сообщали СМИ, недавно разгорелся скандал между Соней Кошкиной и гардероб Данилом Гетьманцевым. Все началось с того, что журналистка раскритиковала на своем канале действия депутата Евгением Шевченко, который отправился в Минск на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, и Николаем Тищенко, который, несмотря на локдаун, устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в столичном отеле Fairmont.



На это последовал достаточно оперативный ответ Даниила Гетманцева на его канале в Telegram: "То, что Соня Кошкина занимается морализаторством относительно поведения Слуг народа не удивительно. Удивительно почему она не знает как пишется слово минет".