Инициативы власти по налоговой амнистии являются попыткой властей заработать на украинцах

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя инициативы налогового комитета Верховной Рады во главе с Данил Гетманцев по налоговой амнистии.

Наибольшие вопросы, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что чиновников и чиновников эти инициативы не коснутся.

«Давайте разделим - легализация для чиновников, которые украли, так вот их фактически это не будет касаться, потому что в законопроекти вообще говорится о том, что они уже ве задекларировали и им не нужно ничего декларировать. То есть у них есть имущество огромное, но при этом никто Зеленский не задал вопрос: а ты налоги заплатил из своих кипрских и оффшорных компаний, которые ты там получил. А твои партнеры заплатили? Никто эти вопросы им не задает. А учитывая, что они это официально их задекларировали, никаких и вопросов нет».

Остальные же украинский будут вынуждены заплатить 5% налогов из своих сбережений и имущества. «Они надеются, они даже не скрывают, что они хотят заработать на гражданах. Они даже подсчитали, сколько доходов дополнительно они получают в бюджет. Вопрос в том, что вы не сможете проконтролировать всех и вся с точки зрения того, кто сколько потратил. Когда вы начнете в ручном режиме определять стоимость жилья, даже выше определенных нормативов, которые они выставили. Это не просто абсурд. Это будет всегда создавать возможности для коррупции и злоупотреблений, с какой стоимости оценить то или иное имущество, с которой они должны платить что-то », - отметил он.

Напомним, в первом чтении принят законопроект №5153 о так называемой «налоговой амнистии» или однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц. Согласно документу, граждане должны уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года, даже если эти средства заработаны легальным путем и было уплачено все налоги. Зато, по непонятным причинам не декларируются самолет, вертолет, катер и яхта (по одному на одного гражданина).