В эфире программы «А как на самом деле?» политолог Руслан Бизяев рассказал, что собой представляет ядерное оружие и как взаимодействуют между собой ядерно вооруженные страны.

«Существует клуб официальных ядерных держав, и существует клуб неофициальных ядерных держав. Например, Израиль, Индия, Пакистан, говорят, Бразилия. Вы где-нибудь слышали от этих стран, что «у нас уже есть ядерное оружие, но дайте нам его формализовать?». Их же разорвут на второй день, все причем. У вас есть эта бомба – и сидите тихо», - говорит Бизяев.

Он привел пример, сколько было между Индией и Пакистаном конфликтов, и сейчас там ситуация напряженная, но никакого применения ядерного оружия не было. Вторая ситуация – Индия и Китай. У Китая есть ядерное оружие официально, у Индии – неофициально.

«Для того, чтобы взять ядерное оружие, надо такие вещи очень тихо делать. Сначала ядерное оружие разрабатывается, потом делается комплекс. Потому что сама по себе ядерная бомба – это еще не ядерное оружие», - заявил Бизяев.

По словам политолога, это также носители, это космическая система, то есть спутники нужные и так далее. Он отметил, что ядерное вооружение – это очень сложный вопрос, начиная от обогащения ураном и заканчивая доставкой на территорию потенциального противника.

«Второе – сейчас война будет другого типа, война роботов, условно говоря. На первый план выходит искусственный интеллект, ультразвук, лазер и все прочее. По окончании Второй мировой войны после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки западная элита приняла для себя решение, что никакой войны, в том числе ядерной», - объяснил Бизяев.

Как ранее сообщала Politeka, Бизяев заявил, что войны 21 века – это немножко не про солдат.